Дмитрюкова (Зиновьева) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дмитрюкова Клавдия
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрюков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1819 ст.
Дочь: Краснопольская Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1822 ст.
Дочь: Олимпиада Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1824 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1826 ст.
Сын: Дмитрюков Виктор
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1829 ст.
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1833 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1835 ст.
Сын: Дмитрюков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1838 ст.
Сын: Дмитрюков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно