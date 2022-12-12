Дмитрюкова (Зиновьева) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова (Зиновьева) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Зиновьев Алексей Павлович

Мать: Зиновьева Прасковья Кузьминична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дмитрюкова Клавдия

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрюков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.12.1819 ст.

Дочь: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.07.1822 ст.

Дочь: Олимпиада Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.07.1824 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.03.1826 ст.

Сын: Дмитрюков Виктор

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1829 ст.

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.07.1833 ст.

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.12.1835 ст.

Сын: Дмитрюков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.10.1838 ст.

Сын: Дмитрюков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Алексей Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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