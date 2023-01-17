Краснопольский Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1812
Сын: Краснопольский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
10.07.1813 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
29.01.1816 ст.
Сын: Краснопольский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Рождение ребёнка
09.06.1833 ст.
Сын: Краснопольский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно