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Краснопольский Василий Гаврилович

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Место рождения

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Краснопольский Гавриил Иванович

Мать: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Краснопольский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1813 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1816 ст.

Сын: Краснопольский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1833 ст.

Сын: Краснопольский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснопольская Мария Романовна

Смерть
Неизвестно
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