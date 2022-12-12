Краснопольская Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопольская Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Краснопольский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1813 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1816 ст.

Сын: Краснопольский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1833 ст.

Сын: Краснопольский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович

Клепалы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопольский Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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