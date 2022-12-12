Краснопольская Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Краснопольский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.07.1813 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.01.1816 ст.
Сын: Краснопольский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
09.06.1833 ст.
Сын: Краснопольский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Краснопольский Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно