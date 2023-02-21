Краснопольский Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Краснопольская Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Кобылки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Краснопольская Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Краснопольская Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Краснопольский Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Краснопольский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Краснопольский Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно