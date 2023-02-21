Краснопольский Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопольский Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Краснопольская Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Кобылки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Краснопольская Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Краснопольская Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Краснопольский Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Краснопольский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Краснопольский Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Краснопольская Мария Петровна

Атыки, Путивльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснопольская Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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