Краснопольская Анастасия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.
Дочь: Краснопольская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
Неизвестно