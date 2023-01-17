Краснопольская Анастасия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснопольская Анастасия Витальевна

Краснопольская Анастасия Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Краснопольский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.

Дочь: Краснопольская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close