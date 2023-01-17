Краснопольская Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопольская Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1839

Муж: Краснопольский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1840

Дочь: Краснопольская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Краснопольский Иван

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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