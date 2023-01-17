Краснопольская Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
01.09.1840
Дочь: Краснопольская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Краснопольский Иван
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно