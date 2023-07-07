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Проценко Миланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Проценко Михаил

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Проценко Михаил

Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Проценко Иван

Отец ребёнка: Проценко Михаил

Россия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Проценко Михаил

Рождение ребёнка
1936

Сын: Проценко Николай

Отец ребёнка: Проценко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Михаил

Смерть
1979
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