Проценко Миланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Проценко Михаил
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Проценко Михаил
Рождение ребёнка
20.01.1929
Сын: Проценко Иван
Отец ребёнка: Проценко Михаил
Россия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Проценко Михаил
Рождение ребёнка
1936
Сын: Проценко Николай
Отец ребёнка: Проценко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проценко Михаил
Смерть
1979