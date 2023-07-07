(Проценко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Проценко) Александра

(Проценко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Около 2006

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Проценко Михаил

Мать: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
1950

Сын: Игнатенко Иван

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Гузик Галина

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп

Рождение ребёнка
1956

Сын: Игнатенко Виктор

Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Поликарп

Смерть
Около 2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close