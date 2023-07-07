(Проценко) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиОколо 2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Проценко Михаил
Мать: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
1950
Сын: Игнатенко Иван
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Гузик Галина
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп
Рождение ребёнка
1956
Сын: Игнатенко Виктор
Отец ребёнка: Игнатенко Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатенко Поликарп
Смерть
Около 2006