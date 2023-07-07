Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Игнатенко Виктор
Игнатенко Виктор
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
2021
Пол
Мужской
Отец
Игнатенко Поликарп
1918 г.р.
Мать
(Проценко) Александра
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Игнатенко Поликарп
Мать:
Александра
Смерть
2021
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия