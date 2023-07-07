Игнатенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Игнатенко Поликарп

Мать: Александра

Смерть
2021
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