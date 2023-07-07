Проценко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
20.01.1929
Сын: Проценко Иван
Мать ребёнка: Проценко Миланья
Россия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
1936
Сын: Проценко Николай
Мать ребёнка: Проценко Миланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценко Миланья
Смерть
Неизвестно