Проценко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Проценко Иван

Мать ребёнка: Проценко Миланья

Россия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
1936

Сын: Проценко Николай

Мать ребёнка: Проценко Миланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Миланья

Смерть
Неизвестно
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