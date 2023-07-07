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Проценко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Проценко Михаил

Мать: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
1959

Сын: Проценко Александр

Мать ребёнка: Проценко Александра

Рождение ребёнка
1964

Сын: Проценко Анатолий

Мать ребёнка: Проценко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумная Елена

Мать ребёнка: Проценко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценко Виктор

Мать ребёнка: Проценко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Александра

Смерть
Неизвестно