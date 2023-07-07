Проценко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Проценко Михаил
Мать: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
1959
Сын: Проценко Александр
Мать ребёнка: Проценко Александра
Рождение ребёнка
1964
Сын: Проценко Анатолий
Мать ребёнка: Проценко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумная Елена
Мать ребёнка: Проценко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценко Виктор
Мать ребёнка: Проценко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценко Александра
Смерть
Неизвестно