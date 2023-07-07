Проценко (Муковоз) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Муковоз) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Проценко Александр

Отец ребёнка: Проценко Николай

Рождение ребёнка
1964

Сын: Проценко Анатолий

Отец ребёнка: Проценко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумная Елена

Отец ребёнка: Проценко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценко Виктор

Отец ребёнка: Проценко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Николай

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