Проценко (Муковоз) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Проценко Александр
Отец ребёнка: Проценко Николай
Рождение ребёнка
1964
Сын: Проценко Анатолий
Отец ребёнка: Проценко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумная Елена
Отец ребёнка: Проценко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проценко Виктор
Отец ребёнка: Проценко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проценко Николай