Проценко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Проценко Николай

Мать: Проценко Александра

Смерть
2015
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