Шумная (Проценко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумная (Проценко) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проценко Николай

Мать: Проценко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шумный Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шумный Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумный ?

Отец ребёнка: Шумный Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумный Виктор

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