Шумная (Проценко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проценко Николай
Мать: Проценко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шумный Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шумный Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумный ?
Отец ребёнка: Шумный Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумный Виктор