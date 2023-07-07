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Проценко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проценко Николай

Мать: Проценко Александра