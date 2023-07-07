(Проценко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Проценко Михаил
Мать: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
06.10.1955
Сын: Коваленко Владимир
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Рождение ребёнка
01.07.1957
Дочь: Трусковецкая Екатерина
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Светлана
Отец ребёнка: Коваленко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Василий
Смерть
2019