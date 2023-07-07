(Проценко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Проценко) Галина

(Проценко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Проценко Михаил

Мать: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
06.10.1955

Сын: Коваленко Владимир

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Рождение ребёнка
01.07.1957

Дочь: Трусковецкая Екатерина

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Светлана

Отец ребёнка: Коваленко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Василий

Смерть
2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close