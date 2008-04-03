Проценко Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти03.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: Проценко Михаил
Мать: Проценко Миланья
Россия
Рождение ребёнка
1955
Сын: Проценко Сергей
Мать ребёнка: Проценко Анастасия
Рождение ребёнка
08.07.1957
Дочь: Черноскутова Вера
Мать ребёнка: Проценко Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
05.10.1963
Дочь: Кошара Любовь
Мать ребёнка: Проценко Анастасия
Смерть
03.04.2008
Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край