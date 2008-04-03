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Проценко Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

03.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Проценко Михаил

Мать: Проценко Миланья

Россия
Рождение ребёнка
1955

Сын: Проценко Сергей

Мать ребёнка: Проценко Анастасия

Рождение ребёнка
08.07.1957

Дочь: Черноскутова Вера

Мать ребёнка: Проценко Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
05.10.1963

Дочь: Кошара Любовь

Мать ребёнка: Проценко Анастасия

Смерть
03.04.2008
Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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