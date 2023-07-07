(Проценко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Проценко Михаил
Мать: Проценко Миланья
Рождение ребёнка
14.01.1954
Сын: Бондарь Василий
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Рождение ребёнка
1956
Сын: Бондарь Владимир
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Рождение ребёнка
08.06.1957
Дочь: Раковец Любовь
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарь Николай
Смерть
Неизвестно