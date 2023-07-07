(Проценко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Проценко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Проценко Михаил

Мать: Проценко Миланья

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Бондарь Василий

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Рождение ребёнка
1956

Сын: Бондарь Владимир

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Раковец Любовь

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Николай

Смерть
Неизвестно
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