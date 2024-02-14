Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Мать: Литвина (Литвина) Шифра Соня Вульфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Упоминание
Неизвестно
дом семейных традиций «Кристиан» | Среди потомков Моисея, сохранились воспоминания: «В феврале 1920 года отправлялся последний эшелон с белогвардейцами, покидавшими Мысовую, в Читу. Кто-то доложил, чт... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Литвин Леонид Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Литвин Владимир (Велвель)

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Рождение ребёнка
28.04.1915

Дочь: Литвина (Литвина) Мария

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Литвин Иосиф

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Рождение ребёнка
27.09.1922

Дочь: Кураева (Литвина) Рахиль

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Рождение ребёнка
13.01.1924

Сын: Литвин Залман (Вениамин)

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Смерть
28.03.1927
Похороны
Неизвестно

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