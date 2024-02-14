Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рождения1880
Дата смерти28.03.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
дом семейных традиций «Кристиан» | Среди потомков Моисея, сохранились воспоминания: «В феврале 1920 года отправлялся последний эшелон с белогвардейцами, покидавшими Мысовую, в Читу. Кто-то доложил, чт... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1909
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Рождение ребёнка
22.07.1912
Сын: Литвин Владимир (Велвель)
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Рождение ребёнка
28.04.1915
Дочь: Литвина (Литвина) Мария
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Литвин Борис (Абрам) Моисевич
Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна
Рождение ребёнка
20.09.1921
Сын: Литвин Иосиф
Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна
Рождение ребёнка
27.09.1922
Дочь: Кураева (Литвина) Рахиль
Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна
Рождение ребёнка
13.01.1924
Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася Залмановна
Смерть
28.03.1927
Похороны
Неизвестно