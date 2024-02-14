Литвина (Литвина) Шифра Соня Вульфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Литвина) Шифра Соня Вульфовна

Место рождения

с. Кабанск, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

1854

Дата смерти

03.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Литвин Вульф Йоселевич

Мать: Литвина Шпринца

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малович (Литвина) Сара-Лэя

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Вайзерова (Литвина) Евть

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рубина (Литвина) Ольга

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лазарева (Литвина) Мера (Мария)

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Литвина) Елиана

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Литвин Файвиш (Павел)

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Литвин Симха (Семен)

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ехилевская (Литвина) Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Рождение ребёнка
1895

Сын: Литвин Залман Леонтьевич

Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Смерть
03.01.1937
Похороны
Неизвестно

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