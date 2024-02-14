Литвина (Литвина) Шифра Соня Вульфовна
Место рожденияс. Кабанск, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения1854
Дата смерти03.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Литвин Вульф Йоселевич
Мать: Литвина Шпринца
Дочь: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Дочь: Вайзерова (Литвина) Евть
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Сын: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Дочь: Рубина (Литвина) Ольга
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Дочь: Лазарева (Литвина) Мера (Мария)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Дочь: (Литвина) Елиана
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Сын: Литвин Симха (Семен)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Дочь: Ехилевская (Литвина) Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Отец ребёнка: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)