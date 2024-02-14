Малович (Литвина) Сара-Лэя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малович (Литвина) Сара-Лэя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Мать: Литвина (Литвина) Шифра Соня Вульфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Хэна

Отец ребёнка: Малович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малович Борис

Отец ребёнка: Малович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Александра (Шура)

Отец ребёнка: Малович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Доба

Отец ребёнка: Малович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малович) Хая

Отец ребёнка: Малович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малович Осип

Отец ребёнка: Малович ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малович ?

Смерть
1938

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