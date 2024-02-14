Малович (Литвина) Сара-Лэя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Хэна
Отец ребёнка: Малович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малович Борис
Отец ребёнка: Малович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Александра (Шура)
Отец ребёнка: Малович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Доба
Отец ребёнка: Малович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Хая
Отец ребёнка: Малович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малович Осип
Отец ребёнка: Малович ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малович ?
Смерть
1938