Малович ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Хэна
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малович Борис
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Александра (Шура)
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Доба
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малович) Хая
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малович Осип
Мать ребёнка: Малович (Литвина) Сара-Лэя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно