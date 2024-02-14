Литвин Залман (Вениамин)
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения13.01.1924
Дата смерти29.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный механик
Военная награда
02.09.1946
Литвин Залман Моисеевич сержант В архив Воинская часть Сретенское ВПУ Наименование награды Медаль «За победу над Японией»
Работа или профессия
С 1949 по 1953
сварщик
Рождение ребёнка
21.03.1950
Сын: Литвин Леонид
Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)
Рождение ребёнка
30.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)
Рождение ребёнка
22.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)
Смерть
29.11.1991
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно