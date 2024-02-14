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Литвин Залман (Вениамин)

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

13.01.1924

Дата смерти

29.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924

Отец: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Мать: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Работа или профессия
Неизвестно
главный механик
Военная награда
02.09.1946
Литвин Залман Моисеевич сержант В архив Воинская часть Сретенское ВПУ Наименование награды Медаль «За победу над Японией»
Работа или профессия
С 1949 по 1953
сварщик
Рождение ребёнка
21.03.1950

Сын: Литвин Леонид

Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Рождение ребёнка
30.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гуревич) Панна (Песя)

Смерть
29.11.1991
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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