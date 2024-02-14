Литвина (Левентас) Бася Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Левентас Залман

Мать: Левентас ?

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Литвин Борис (Абрам) Моисевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Литвин Иосиф

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
27.09.1922

Дочь: Кураева (Литвина) Рахиль

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
13.01.1924

Сын: Литвин Залман (Вениамин)

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Смерть
19.07.1944
Похороны
Неизвестно

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