Литвина (Левентас) Бася Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Левентас Залман
Мать: Левентас ?
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Литвин Борис (Абрам) Моисевич
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Рождение ребёнка
20.09.1921
Сын: Литвин Иосиф
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Рождение ребёнка
27.09.1922
Дочь: Кураева (Литвина) Рахиль
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Рождение ребёнка
13.01.1924
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Смерть
19.07.1944
Похороны
Неизвестно