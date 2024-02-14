Литвин Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Иосиф

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

20.09.1921

Дата смерти

11.07.1972

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921

Отец: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Мать: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Гецонок) Рахиль

Рождение ребёнка
07.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гецонок) Рахиль

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гецонок) Рахиль

Рождение ребёнка
12.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гецонок) Рахиль

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Гецонок) Рахиль

Смерть
11.07.1972
Похороны
Неизвестно

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