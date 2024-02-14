Литвин Иосиф
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения20.09.1921
Дата смерти11.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина (Гецонок) Рахиль
Рождение ребёнка
07.03.1948
Рождение ребёнка
01.05.1950
Рождение ребёнка
12.08.1952
Рождение ребёнка
23.07.1954
Смерть
11.07.1972
Похороны
Неизвестно