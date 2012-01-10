Литвина (Гецонок) Рахиль
Место рожденияМысовая( Бабушкин)Кабанский район, Бурятия, Россия
Дата рождения28.03.1925
Дата смерти10.01.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925
Отец: Гецонок ?
Мать: Гецонок (Гецонок) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвин Иосиф
Рождение ребёнка
07.03.1948
Рождение ребёнка
01.05.1950
Рождение ребёнка
12.08.1952
Рождение ребёнка
23.07.1954
Смерть
10.01.2012
Похороны
Неизвестно