Литвина (Гецонок) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Гецонок) Рахиль

Место рождения

Мысовая( Бабушкин)Кабанский район, Бурятия, Россия

Дата рождения

28.03.1925

Дата смерти

10.01.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925

Отец: Гецонок ?

Мать: Гецонок (Гецонок) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Иосиф

Рождение ребёнка
07.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Иосиф

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Иосиф

Рождение ребёнка
12.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Иосиф

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Иосиф

Смерть
10.01.2012
Похороны
Неизвестно

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