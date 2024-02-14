Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения1877
Дата смерти29.05.1917
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Вассерман Фейвиш (Павел)
Мать: Вассерман Пашиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1909
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Рождение ребёнка
22.07.1912
Сын: Литвин Владимир (Велвель)
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
Рождение ребёнка
28.04.1915
Дочь: Литвина (Литвина) Мария
Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)
по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Смерть
29.05.1917
Похороны
Неизвестно