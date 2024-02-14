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Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

1877

Дата смерти

29.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Вассерман Фейвиш (Павел)

Мать: Вассерман Пашиха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Литвин Леонид Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Литвин Владимир (Велвель)

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Рождение ребёнка
28.04.1915

Дочь: Литвина (Литвина) Мария

Отец ребёнка: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Смерть
29.05.1917
Похороны
Неизвестно

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