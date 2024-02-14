Вассерман Фейвиш (Павел)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корф (Вассерман) Голда
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенатор (Вассерман) Лея
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Рождение ребёнка
?.06.1884
Сын: Вассерман Вольф (Владимир)
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вассерман Леонтий
Мать ребёнка: Вассерман Пашиха
Смерть
Неизвестно