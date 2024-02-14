Вассерман (Вассерман) Сима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вассерман Мейлох
Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вассерман Герш
Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)
Смерть
Неизвестно