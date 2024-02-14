Вассерман (Вассерман) Сима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вассерман (Вассерман) Сима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Мейлох

Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Фейвиш (Павел)

Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вассерман Лейб Иосель

Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Рождение ребёнка
1848

Сын: Вассерман Герш

Отец ребёнка: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Смерть
Неизвестно

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