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Вассерман Лейб Иосель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Мать: Вассерман (Вассерман) Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Исай

Мать ребёнка: Вассерман ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Цивия Цалелевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Вассерман Давид

Мать ребёнка: не указана

ИГВ №14 от1886 призыв
Рождение ребёнка
1872

Сын: Вассерман Цаллал (Савелий)

Мать ребёнка: Вассерман Цивия Цалелевна

ИГВ №14 от1892 призыв
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Михалевич (Вассерман) Хая

Мать ребёнка: Вассерман Цивия Цалелевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Вассерман Хаим

Мать ребёнка: Вассерман ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Вассерман Гдаль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вассерман Иосиф Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.11.1913
Фонд 789, опись 1, дело 85 (о смерти – 1913 г.)

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