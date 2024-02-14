Вассерман Иосиф Савельевич
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения1903
Дата смерти02.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Вассерман Лейб Иосель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вассерман Григорий
Мать ребёнка: Вассерман (Пасховер) Ревекка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Совершение преступления
Неизвестно
Вассерман Иосиф Савельевич (1903) Дата рождения: 1903 г. Место рождения: г. Иркутска Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: работал заведующим магазином № 9 г. Иркутска Место про... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Этингов (Вассерман) Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Вассерман (Крылова) Раиса
Смерть
02.11.1938