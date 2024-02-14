Вассерман Иосиф Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВассерман Иосиф Савельевич

Вассерман Иосиф Савельевич

Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Вассерман Лейб Иосель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Григорий

Мать ребёнка: Вассерман (Пасховер) Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман (Пасховер) Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман (Крылова) Раиса

Совершение преступления
Неизвестно
Вассерман Иосиф Савельевич (1903) Дата рождения: 1903 г. Место рождения: г. Иркутска Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: работал заведующим магазином № 9 г. Иркутска Место про... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Этингов (Вассерман) Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Вассерман (Крылова) Раиса

Смерть
02.11.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.