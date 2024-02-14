Вассерман Цаллал (Савелий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти24.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Вассерман Лейб Иосель
ИГВ №14 от1892 призыв
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вассерман Иосиф
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: (Вассерман) Гитель
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Фонд 789 опись 1дело 64 = 1907 г.
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: (Вассерман) Шима
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Рождение ребёнка
16.12.1908
Дочь: (Вассерман) Рахиль
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Фонд 789 опись 1 дело 70 = 1909 г.
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Вассерман Авраам
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Рождение ребёнка
11.10.1915
Дочь: (Вассерман) Лея
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна
Смерть
24.10.1917
Причина смерти: Болезнь сердца | Фонд 789, опись 1, дело 97 (о смерти – 1917 г.)
Рождение ребёнка
16.05.1918
Сын: Вассерман Цаллель
Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна