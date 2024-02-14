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Вассерман Цаллал (Савелий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

24.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Вассерман Лейб Иосель

Мать: Вассерман Цивия Цалелевна

ИГВ №14 от1892 призыв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вассерман Иосиф

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: (Вассерман) Гитель

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Фонд 789 опись 1дело 64 = 1907 г.
Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: (Вассерман) Шима

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Рождение ребёнка
16.12.1908

Дочь: (Вассерман) Рахиль

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Фонд 789 опись 1 дело 70 = 1909 г.
Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Вассерман Авраам

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Рождение ребёнка
11.10.1915

Дочь: (Вассерман) Лея

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

Смерть
24.10.1917
Причина смерти: Болезнь сердца | Фонд 789, опись 1, дело 97 (о смерти – 1917 г.)
Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Вассерман Цаллель

Мать ребёнка: Вассерман (Михалевич) Ревекка Копелевна

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