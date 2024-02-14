Вассерман Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти10.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вассерман Лейб Иосель
Мать: Вассерман ?
Бракосочетание
24.02.1908
ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 68 (о браке – 1908 г.)
Рождение ребёнка
22.11.1908
Сын: Вассерман Иосиф
Мать ребёнка: Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна
Фонд 789 опись 1 дело 67 = 1908 г.
Смерть
10.07.1918
хронический миокробит