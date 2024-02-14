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Вассерман Хаим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

10.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вассерман Лейб Иосель

Мать: Вассерман ?

Бракосочетание
24.02.1908

Жена: Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна

ГАИО, Фонд 789, опись 1, дело 68 (о браке – 1908 г.)
Рождение ребёнка
22.11.1908

Сын: Вассерман Иосиф

Мать ребёнка: Вассерман (Патушинская) Рахиль-Цивья (Раиса) Самойловна

Фонд 789 опись 1 дело 67 = 1908 г.
Смерть
10.07.1918
хронический миокробит

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