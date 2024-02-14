Михалевич (Вассерман) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич (Вассерман) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Вассерман Лейб Иосель

Мать: Вассерман Цивия Цалелевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Исаак

Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михалевич) Лея

Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фридман (Михалевич) Пелагея

Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михалевич) Инда

Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Прокопий

Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалевич Хаим Копелевич

Смерть
Неизвестно

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