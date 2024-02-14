Михалевич (Вассерман) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Вассерман Лейб Иосель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Исаак
Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалевич) Лея
Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фридман (Михалевич) Пелагея
Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михалевич) Инда
Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Прокопий
Отец ребёнка: Михалевич Хаим Копелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно