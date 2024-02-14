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Вассерман Герш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Мать: Вассерман (Вассерман) Сима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вассерман Илья

Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

ИГВ №17 от 27.04.1894 призыв
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вассерман Борис (Берк)

Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)

Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фрадкин (Вассерман) Песя (Прасковья)

Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

Рождение ребёнка
?.02.1890

Дочь: Мут(Г)Ерман (Вассерман) Сора

Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

Смерть
Неизвестно

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