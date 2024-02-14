Вассерман Герш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Вассерман Илья
Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
ИГВ №17 от 27.04.1894 призыв
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)
Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фрадкин (Вассерман) Песя (Прасковья)
Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
?.02.1890
Дочь: Мут(Г)Ерман (Вассерман) Сора
Мать ребёнка: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
Смерть
Неизвестно