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Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

12.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вассерман Герш

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вассерман Илья

Отец ребёнка: Вассерман Герш

ИГВ №17 от 27.04.1894 призыв
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вассерман Борис (Берк)

Отец ребёнка: Вассерман Герш

ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)

Отец ребёнка: Вассерман Герш

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фрадкин (Вассерман) Песя (Прасковья)

Отец ребёнка: Вассерман Герш

Рождение ребёнка
?.02.1890

Дочь: Мут(Г)Ерман (Вассерман) Сора

Отец ребёнка: Вассерман Герш

Смерть
12.01.1919
Фонд 789, опись 1, дело 103 (о смерти – 1919 г.)

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