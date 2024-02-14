Вассерман Мария Берковна (Борисовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти12.01.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вассерман Герш
Рождение ребёнка
1874
Сын: Вассерман Илья
Отец ребёнка: Вассерман Герш
ИГВ №17 от 27.04.1894 призыв
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Вассерман Герш
ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)
Отец ребёнка: Вассерман Герш
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фрадкин (Вассерман) Песя (Прасковья)
Отец ребёнка: Вассерман Герш
Рождение ребёнка
?.02.1890
Дочь: Мут(Г)Ерман (Вассерман) Сора
Отец ребёнка: Вассерман Герш
Смерть
12.01.1919
Фонд 789, опись 1, дело 103 (о смерти – 1919 г.)