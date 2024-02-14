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Вассерман Борис (Берк)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

10.01.1916

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Вассерман Герш

Мать: Вассерман Мария Берковна (Борисовна)

ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.1916
Фонд 789, опись 1, дело 94 (о смерти – 1916 г.)От чахотки легких

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