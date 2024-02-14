Вассерман Борис (Берк)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти10.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
ИГВ №17 от 23.04.1897 призыв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.1916
Фонд 789, опись 1, дело 94 (о смерти – 1916 г.)От чахотки легких