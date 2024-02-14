Кураева (Литвина) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураева (Литвина) Рахиль

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

27.09.1922

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1922

Отец: Литвин Моисей (Лот Метиха) (Лот Метиха)

Мать: Литвина (Левентас) Бася Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураев Леонид

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Валсамаки (Кураева) Галина

Отец ребёнка: Кураев Леонид

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураев Леонид

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно

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