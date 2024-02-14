Кураева (Литвина) Рахиль
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения27.09.1922
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кураев Леонид
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1949
Дочь: Валсамаки (Кураева) Галина
Отец ребёнка: Кураев Леонид
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураев Леонид
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно