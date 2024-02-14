Кураев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кураева (Литвина) Рахиль

Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Валсамаки (Кураева) Галина

Мать ребёнка: Кураева (Литвина) Рахиль

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кураева (Литвина) Рахиль

Смерть
Неизвестно

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