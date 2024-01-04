Хромов Константин Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.08.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
11.10.1882 ст.
Жена: Хромова Агрипена Павлова
Ф. 93, о. 1, д. 1721 Бракосочетания 1867-1884 книга о бракосочетавшихся Георгиевской церкви с. Студенец https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-C4T2?i=391&cat=748423 стр.392 Жених: дере... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1890
Дочь: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Хромова Агрипена Павловна
с.Сасово, Веневский район, Тульская область
Метрическая книга Георгиевской церкви с. Студенца за 1888-1890г, с.744 ГАТО: Ф. 93, о. 1, д. 1662 Рождения 1888-1890 родители: деревни Сасова вольноотпускной (вольноотпущенный) 106го Уфимского пехот... Показать все
Смерть
24.08.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-W4KT?i=817 стр.918 от чахотки, 40 лет