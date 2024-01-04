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Хромов Константин Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1882 ст.

Жена: Хромова Агрипена Павлова

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93, о. 1, д. 1721 Бракосочетания 1867-1884 книга о бракосочетавшихся Георгиевской церкви с. Студенец https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-C4T2?i=391&cat=748423 стр.392 Жених: дере... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1890

Дочь: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Хромова Агрипена Павловна

с.Сасово, Веневский район, Тульская область
Метрическая книга Георгиевской церкви с. Студенца за 1888-1890г, с.744 ГАТО: Ф. 93, о. 1, д. 1662 Рождения 1888-1890 родители: деревни Сасова вольноотпускной (вольноотпущенный) 106го Уфимского пехот... Показать все
Смерть
24.08.1907 ст.
Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-W4KT?i=817 стр.918 от чахотки, 40 лет
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