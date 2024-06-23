Бескурникова Петрова (Хромова) Марфа Константиновна 24.06.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бескурникова Петрова (Хромова) Марфа Константиновна

Место рождения

с.Сасово, Веневский район, Тульская область

Дата рождения

24.06.1890

Дата смерти

23.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1890

Отец: Хромов Константин Павлович

Мать: Хромова (Шишкина) Агрипена Павловна

с.Сасово, Веневский район, Тульская область
Метрическая книга Георгиевской церкви с. Студенца за 1888-1890г, с.744 ГАТО: Ф. 93, о. 1, д. 1662 Рождения 1888-1890 родители: деревни Сасова вольноотпускной (вольноотпущенный) 106го Уфимского пехот... Показать все
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Муж: Петров Федот Ильич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Федот Ильин Петров сынкрестьянина д.Сасова Ильи Иванова Петрова 23г и Марфа Константинова Хромова дочь девица крестьянина д.Сасова Константина Павлова Хромова 20л Поручитель по невесте Ларион Павлов Х... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1910 ст.

Сын: Петров Григорий Федотович

Отец ребёнка: Петров Федот Ильич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-CZFD?i=324&cat=748423
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.

Дочь: Петрова Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Петров Федот Ильич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-94FV?i=194&cat=748423
Бракосочетание
26.07.1915 ст.

Муж: Безкурников Иван Федорович

Безкурниково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния
пленка 007564365 на ФС https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-DVQH?i=125 ф.93, оп.3, д. 683 жених: Иван Федоров Безкурников сын крестянина? вторым браком, возраст 30 лет (32-33 по други... Показать все
Бракосочетание
26.07.1915 ст.

Муж: Безкурников Иван Федорович

Безкурниково, Тульско-Басовский район , Тульская губерния
жених - Иван Феодоров Безкурников крестьянин дер.Безкурниковой 2 браком 30 лет Невеста – Марфа Константинова Петрова крестьянская вдова после первого брака вторым браком 26 лет Поручители по жениху: д... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Бескурников Николай Иванович

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

Рождение ребёнка
С 1918 по 1919

Сын: Бескурников Василий Иванович

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бескурников Петр Иванович

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бескурников Федор

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1927

Сын: Бескурников Иван Иванович

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

деревня Горшково Мордвесский район Тульская область
а/з 287 от 04.04.1927г. Кухтинский сельский Совет Веневского района Тульской области
Рождение ребёнка
07.05.1929

Сын: Бескурников Павел Иванович

Отец ребёнка: Безкурников Иван Федорович

Бескурники, Веневский р-н, Тульская обл.
Смерть
23.03.1972
Горшковский, Веневский муниципальный район, Тульская область
а/з 6 от 24.03.1972г Уваровский сельский Совет Веневского района Тульской области

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