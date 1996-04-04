Бескурников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБескурников Павел Иванович

Бескурников Павел Иванович

Место рождения

Бескурники, Веневский р-н, Тульская обл.

Дата рождения

07.05.1929

Дата смерти

04.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929

Отец: Безкурников Иван Федорович

Мать: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна

Бескурники, Веневский р-н, Тульская обл.
Бракосочетание
23.09.1953

Жена: Бескурникова Марина Федотовна

а/з 2500 Возраст енвесты 23г жениха -23г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Бескурникова Марина Федотовна

Смерть
04.04.1996
а/з 2523 от 06.04.1996 умер от рака
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close