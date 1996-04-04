Бескурников Павел Иванович
Место рожденияБескурники, Веневский р-н, Тульская обл.
Дата рождения07.05.1929
Дата смерти04.04.1996
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1929
Бескурники, Веневский р-н, Тульская обл.
Бракосочетание
23.09.1953
а/з 2500 Возраст енвесты 23г жениха -23г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Бескурникова Марина Федотовна
Смерть
04.04.1996
а/з 2523 от 06.04.1996 умер от рака