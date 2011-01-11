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Бескурников Иван Иванович

Место рождения

деревня Горшково Мордвесский район Тульская область

Дата рождения

02.04.1927

Дата смерти

11.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1927

Отец: Безкурников Иван Федорович

Мать: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна

деревня Горшково Мордвесский район Тульская область
а/з 287 от 04.04.1927г. Кухтинский сельский Совет Веневского района Тульской области
Бракосочетание
09.11.1951

Жена: Бескурникова Мария Павловна

а/з 95 от 09.11.1951 Мамоновский сельский Совет депутатов трудящихся Кунцевского района возраст жениха 24г, невесты-23г
Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бескурникова Мария Павловна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
04.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бескурникова Мария Павловна

Смерть
11.01.2011
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость а/з 89 от 12.01.2011г.
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