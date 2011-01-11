Бескурников Иван Иванович
Место рождениядеревня Горшково Мордвесский район Тульская область
Дата рождения02.04.1927
Дата смерти11.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1927
деревня Горшково Мордвесский район Тульская область
а/з 287 от 04.04.1927г. Кухтинский сельский Совет Веневского района Тульской области
Бракосочетание
09.11.1951
а/з 95 от 09.11.1951 Мамоновский сельский Совет депутатов трудящихся Кунцевского района возраст жениха 24г, невесты-23г
Рождение ребёнка
28.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бескурникова Мария Павловна
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Рождение ребёнка
04.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бескурникова Мария Павловна
Смерть
11.01.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость а/з 89 от 12.01.2011г.