Бескурникова (Панькина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти20.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Бракосочетание
09.11.1951
а/з 95 от 09.11.1951 Мамоновский сельский Совет депутатов трудящихся Кунцевского района возраст жениха 24г, невесты-23г
Рождение ребёнка
28.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бескурников Иван Иванович
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Рождение ребёнка
04.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бескурников Иван Иванович
Смерть
20.01.2009
а/з № 169 от 20.01.2009г Причина смерти-мозговой инсульт