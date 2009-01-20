Бескурникова (Панькина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескурникова (Панькина) Мария Павловна

Место рождения

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

20.01.2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОШ
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Панькин Павел Васильевич

Мать: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Бракосочетание
09.11.1951

Муж: Бескурников Иван Иванович

а/з 95 от 09.11.1951 Мамоновский сельский Совет депутатов трудящихся Кунцевского района возраст жениха 24г, невесты-23г
Рождение ребёнка
28.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бескурников Иван Иванович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
04.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бескурников Иван Иванович

Смерть
20.01.2009
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з № 169 от 20.01.2009г Причина смерти-мозговой инсульт
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