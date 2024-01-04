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Панькин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1895 ст.

Дата смерти

31.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895 ст.

Отец: Панькин Василий Ионин

Мать: Панькина Екатерина Зосимова

Дата рождения со слов Романовой Н.П. - 05.01.1895г. По данным ЗАГСа - 1886г. (справка о смерти). По возрасту на момент рождения детей (Марии и Нины) год рождения должен быть 1895 По данным сайта Памят... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921

Сын: Панькин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Панькин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Бескурникова Мария Павловна

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Рождение ребёнка
01.04.1933

Сын: Панькин Василий Павлович

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
1937

Сын: Панькин Николай Павлович

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькина Екатерина Михайловна

Смерть
31.12.1956
Красивский сельсовет Чернского р-на Тульской обл
Причина смерти: Атерокардиострофия
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