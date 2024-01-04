Панькин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1895 ст.
Дата смерти31.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895 ст.
Отец: Панькин Василий Ионин
Дата рождения со слов Романовой Н.П. - 05.01.1895г. По данным ЗАГСа - 1886г. (справка о смерти). По возрасту на момент рождения детей (Марии и Нины) год рождения должен быть 1895 По данным сайта Памят... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Бескурникова Мария Павловна
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Рождение ребёнка
01.04.1933
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панькина Екатерина Михайловна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1956
Красивский сельсовет Чернского р-на Тульской обл
Причина смерти: Атерокардиострофия