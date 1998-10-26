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Панькин Василий Павлович

Место рождения

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.04.1933

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933

Отец: Панькин Павел Васильевич

Мать: Панькина Екатерина Михайловна

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
07.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панькина Александра

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1963

Сын: Панькин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Панькина Александра

Малый Конь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькина Александра

Смерть
26.10.1998
п.Чернь, Чернский р-н, Тульская область
а/з № 160 от 27.10.1998
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