Панькин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения01.04.1933
Дата смерти26.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1933
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
07.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панькина Александра
Рождение ребёнка
11.06.1963
Мать ребёнка: Панькина Александра
Малый Конь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панькина Александра
Смерть
26.10.1998
п.Чернь, Чернский р-н, Тульская область
а/з № 160 от 27.10.1998