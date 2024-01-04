Панькина (Климова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькина (Климова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.11.1898

Дата смерти

18.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898

Отец: Михаил

Мать: Екатерина

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921

Сын: Панькин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Панькин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Бескурникова Мария Павловна

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Рождение ребёнка
01.04.1933

Сын: Панькин Василий Павлович

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
1937

Сын: Панькин Николай Павлович

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панькин Павел Васильевич

Смерть
18.02.1988
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Атероцеребросклероз а/з 118 от 19.02.1988
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