Панькина (Климова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.11.1898
Дата смерти18.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Бескурникова Мария Павловна
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
а/з №16 от 27.04.1928 возраст матери -29 лет, отца - 31г. (Панькин Павел Васильев)
Рождение ребёнка
01.04.1933
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
а/з №4от 17.04.1933
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панькин Павел Васильевич
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1988
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Атероцеребросклероз а/з 118 от 19.02.1988