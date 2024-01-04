Панькина (Королева) Екатерина Зосимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькина (Королева) Екатерина Зосимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

10.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Муж: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-LN79?i=341&cat=787339 жених: Чернского уезда Дупенской вотости села Архангельского Красива Василий Ионов Панькин, 21г первым браком невеста: того ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1891 ст.

Сын: Панькина Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-KD16?i=169&cat=738756
Рождение ребёнка
22.09.1893 ст.

Сын: Панькин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-KD4C?i=179&cat=738756
Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.

Сын: Панькин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Дата рождения со слов Романовой Н.П. - 05.01.1895г. По данным ЗАГСа - 1886г. (справка о смерти). По возрасту на момент рождения детей (Марии и Нины) год рождения должен быть 1895 По данным сайта Памят... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1898 ст.

Сын: Панькин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-KDPN?i=199&cat=738756
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.

Сын: Панькин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-28P1?i=803&cat=738756
Рождение ребёнка
27.09.1903 ст.

Дочь: Панькина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-28NT?i=828&cat=738756
Рождение ребёнка
?.06.1905 ст.

Сын: Панькин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-2ZWF?i=835&cat=738756
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.

Сын: Панькин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-288G?i=848&cat=738756
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Панькин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Ионин

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-28GV?i=858&cat=738756
Смерть
10.10.1940
Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Красивский о/с Чернского р-на
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