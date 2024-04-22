Безкурников Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения27.03.1883
Дата смерти06.09.1947
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
27.03.1883
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-7P9N?i=260 Родители: Деревни Безкурниковой крестьянинФедор Никифоров Безкурников и законная жена его Екатерина Федотова
Бракосочетание
26.07.1915 ст.
пленка 007564365 на ФС https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-DVQH?i=125 ф.93, оп.3, д. 683 жених: Иван Федоров Безкурников сын крестянина? вторым браком, возраст 30 лет (32-33 по други... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Бескурников Николай Иванович
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
С 1918 по 1919
Сын: Бескурников Василий Иванович
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бескурников Петр Иванович
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бескурников Федор
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
02.04.1927
Сын: Бескурников Иван Иванович
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
деревня Горшково Мордвесский район Тульская область
а/з 287 от 04.04.1927г. Кухтинский сельский Совет Веневского района Тульской области
Рождение ребёнка
07.05.1929
Сын: Бескурников Павел Иванович
Мать ребёнка: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна
Бескурники, Веневский р-н, Тульская обл.
Смерть
06.09.1947