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Бескурников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Безкурников Иван Федорович

Мать: Бескурникова Петрова Марфа Константиновна

Рождение ребёнка
22.10.1951

Сын: Бескурников Федор Петрович

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

с. Горшково Веневский р-н, Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескурников Николай Петрович

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескурников Василий Петрович

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескурников Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бескурников Виктор Петрович

Мать ребёнка: Арина (Ирина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина (Ирина)

Смерть
16.04.1997
Горшковский, Веневский муниципальный район, Тульская область
а/3 21 от 18.04.1997
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