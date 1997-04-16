Бескурников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти16.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
22.10.1951
Сын: Бескурников Федор Петрович
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
с. Горшково Веневский р-н, Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескурников Николай Петрович
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескурников Василий Петрович
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескурников Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бескурников Виктор Петрович
Мать ребёнка: Арина (Ирина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина (Ирина)
Смерть
16.04.1997
Горшковский, Веневский муниципальный район, Тульская область
а/3 21 от 18.04.1997